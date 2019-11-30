عائشة بن أحمد مع "كعبول" وكنزي دياب بفستان شفاف.. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

دنيا عبدالعزيز

نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز صورة نادرة، تجمعها بالراحل الفنان نور الشريف، والفنان فاروق الفيشاوي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

رولا سعد

نشرت المطربة اللبنانية رولا سعد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود طويل، وشعر أصفر.

سيرين عبدالنور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة.

شمس

نشرت الفنانة اللبنانية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جيمبسوت"، من اللونين الأبيض والأسود.

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عاشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مع "قط"، وعلقت: "صديق الرحلة والمشوار كعبول".

كارلا حداد

نشرت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت كارلا بإطلالة كلاسيكية.

كنزي دياب

نشرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان شفاف من داخل سيارة.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج.

مايا دياب

نشرت الفنانة مايا دياب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان تايجر طويل، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

محمد إمام

نشر الفنان محمد إمام صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل سيارة، وعلق: " كل ما تحس بيأس افتكر انت بقيت فين دلوقتي، افتكر كل التحديات اللي واجهتها، كل الحروب اللي كسبتها و كل المخاوف اللي تغلبت عليها".