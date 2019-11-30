تامر حسين يهنئ حميد الشاعري بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الشاعر تامر حسين الفنان حميد الشاعري بعيد ميلاده الـ58، الموافق اليوم 29 نوفمبر الجاري.

ونشر حسين صورة تجمعه بحميد والفنان عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "بحب الصورة دى جداً وبعتز بيها، كل سنة وأنت طيب ياكابو وعقبال مليون سنه نجاح وستر".

ويحتفل الشاعري اليوم، بعيد ميلاده الـ58، إذ إنه من مواليد 29 نوفمبر عام 1961.

وطرح حميد 1983 أول ألبوماته "عيونها"، وقدم بعده بعام ثاني ألبوماته "رحيل" وحقق نجاحًا كبيرًا، وتوالت بعدها ألبوماته التي وصل عددها إلى 17 ألبومًا غنائيًا، ومنها "أكيد"، و"جنة"، و"شارة"، و"حكاية"، و"كواحل"، و"هدوء مؤقت"، و"قشر البندق"، و"عيني"، و"غزالي"، وفي عام 2006 قدم ألبومه الأخير "روح السمارة".