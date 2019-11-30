صلاح عبدالله يعلق على فوز النجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علق الفنان صلاح عبدالله على فوز النجم الساحلي على الأهلي في مباراة اليوم، التي انتهت منذ قليل على الملعب الأوليمبي برادس.
وكتب عبدالله، تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويترِ"،: " الفرحة الكبيرة للنجم وجمهوره بفوزه الغير مستحق أكبر دليل على عظمة الأهلي".
يذكر أن الأهلي تلقى خسارة أولى خارج ملعبه على يد النجم الساحلي بهدف دون رد في لقاء شهد طرد المدافع أيمن أشرف في الدقيقة 13.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام الهلال السوداني، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا.
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