تراند اليوم : شاهد.. إليسا تقلق جمهورها بيد متورمة وإصابة مزمنة...

حالة من الجدل أثارتها المطربة اللبنانية، إليسا، لدي جمهورها، بعد تداول صورة حديثة لها، تظهر فيها وهي مازالت بيد متورمة.

وشارك الصورة المنتج يوسف حرب، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، إذ يظهر فيها مع إليسا أثناء وجودها فى المكسيك لإحياء حفلات غنائية.

وبالتركيز فى يد إليسا اليمنى، لاحظ الجمهور أن يدها مازالت متورمة، وهو ما أثار قلقهم، ودائما ما تحاول إليسا إخفاء يدها اليمنى في صورها على "إنستغرام"، لتصرح بعد ذلك بأنها ستبقى على يدها مغطاة لأن ما أصابها أمرا مزمنا، ولكنها على أي حال في صحة جيدة حاليا".