تراند اليوم : شاهد.. سجن فنان شهير بعد اتهام إعلامية له بالتحريض على اغتصابها...

بعد أن استدعت النيابة العامة التونسية، الأربعاء الماضي فنان الراب أحمد بن أحمد، الشهير بـ”كلاي بي بي جي”، وقامت بالتحقيق معه على خلفية اتهام الإعلامية بية الزردي بالتحريض على اغتصابها، اصدرت المحكمة قرار نهائي اليوم، بإحالته للمحاكمة بناء على جلسات ستُحدّدها المحكمة الابتدائية التونسية لاحقاً.

وأصدرت النيابة مذكرة إيداع بالسجن ضده، ونشر شقيقه عبر الصفحة الرسمية لأحمد على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة كتب فيها “بطاقة إيداع بالسجن تحيا تونس”.

وكان أحمد قد نشر سابقاً مقطع فيديو قال فيه إنه سيتم البحث في الأمر وليس لديه مانع في ذلك ومن له حق سيأخذه مشيراً إلى أنه سيحصل على حقه بدون معارف أو وقوف أحد بجانبه فقط سيكون معه ربه.