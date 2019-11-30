تراند اليوم : ما السر؟.. رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بفستان محتشم "صور"

على غير عادتها، وبظهور أصاب صدمة لرواد التواصل الاجتماعي، ظهرت الفنانة رانيا يوسف جمهورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي بفستان محتشم على السجادة الحمراء .



وتتعرض الفنانة عادة لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما يوصف بجرأتها الشديدة في استايلاتها المثيرة، وآخرها فستانها مكشوف الظهر في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي يوم الأربعاء قبل الماضي.



وانتشرت صور رانيا يوسف على مواقع التواصل الاجتماعي من حفل الختام بتعليقات صادمة من جمهورها، الذي تساءل عن سر الاحتشام هذه المرة.

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ويبدو أن رانيا يوسف أرادت مفاجأة جمهورها هذه المرة وارتدت زيا لا يثير أي جدل على مواقع التواصل، خاصة بعد أن تحدث كثيرون عن تصدرها التريند بأزيائها وملابسها لا أفلامها.





