الأفلام المعروضة في صالات السينما السعودية هذا الأسبوع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2019 01:40 صباحاً - تتابع "الخليج 365" ما تعرضه صالات السينما السعودية أسبوعياً، وترصد لكم كل ما يُقدَّم فيها من أفلامٍ، تتنوع بين الدراما والأكشن والأنمي، وتناسب جميع الأذواق والأعمار، ويتم اختيارها من أحدث وأضخم الإنتاجات العالمية. اسم الفيلم: Frozen 2 2019 Frozen 2 2019 نوعه: أنيميشن



مدته: 105 دقائق



العرض مخصص: للجميع



اسم الصالة: عادية – ماكس – آيماكس – كيدز - جولد



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام اسم الفيلم: Bridge21 Frozen 2 2019 نوعه: أكشن



مدته: 100 دقيقة



العرض مخصص: للجميع



اسم الصالة: ماكس – عادية - جولد



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام اسم الفيلم: Doctor Sleep 2019 Doctor Sleep 2019 نوعه: Horror



مدته: 155 دقيقة



العرض مخصص: للجميع



اسم الصالة: عادية



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام اسم الفيلم: Last Christmas Last Christmas نوعه: كوميدي



مدته: 105 دقائق



العرض مخصص: للجميع



اسم الصالة: عادية - جولد - كيدز



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام اسم الفيلم: Charlie's Angels Charlie's Angels نوعه: أكشن



مدته: 120 دقيقة



العرض مخصص: للجميع



اسم الصالة: عادية - جولد



يعرض في: الرياض - جدة – الدمام اسم الفيلم: 10 Minutes Gone 10 Minutes Gone نوعه: أكشن



مدته: 95 دقيقة



العرض مخصص: للجميع



اسم الصالة: عادية



يعرض في: الرياض – جدة اسم الفيلم: Midway 2019 Midway 2019 نوعه: أكشن



مدته: 135 دقيقة



العرض مخصص: للجميع



اسم الصالة: عادية – كيدز



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام اسم الفيلم: PLAYING WITH FIRE PLAYING WITH FIRE نوعه: كوميدي



مدته: 90 دقيقة



العرض مخصص: للجميع



اسم الصالة: عادية – كيدز



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام Advertisements اسم الفيلم: Behind The Trees Behind The Trees نوعه: رعب



مدته: 90 دقيقة



العرض مخصص: للجميع



اسم الصالة: عادية



يعرض في: الرياض – جدة اسم الفيلم: One Piece: STAMPEDE One Piece: STAMPEDE نوعه: أنيميشن



مدته: 105 دقائق



العرض مخصص: للجميع



اسم الصالة: كيدز - عادية



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام اسم الفيلم: Terminator: Dark Fate Terminator: Dark Fate نوعه: أكشن



مدته: 130 دقيقة



العرض مخصص: للجميع



اسم الصالة: عادية - كيدز



يعرض في: الرياض – جدة - الدمام اسم الفيلم: Maleficent: Mistress of Evil Maleficent: Mistress of Evil نوعه: مغامرة



مدته: 120 دقيقة



العرض مخصص: للجميع



اسم الصالة: عادية – كيدز



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام اسم الفيلم: Haunt Haunt نوعه: رعب



مدته: 95 دقيقة



العرض مخصص: للجميع



اسم الصالة: عادية



يعرض في: الرياض اسم الفيلم: The Addams Family The Addams Family نوعه: أنيميشن



مدته: 90 دقيقة



العرض مخصص: للجميع



اسم الصالة: كيدز



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام اسم الفيلم: Joker Joker نوعه: جريمة



مدته: 125 دقيقة



العرض مخصص: للجميع



اسم الصالة: عادية – جولد – كيدز – آيماكس



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام



اسم الفيلم: وُلِدَ ملكاً



نوعه: دراما



مدته: 105 دقائق



العرض مخصص: للجميع



اسم الصالة: عادية – كيدز



يعرض في: الرياض – جدة اسم الفيلم: Shaun the Sheep: Farmageddon Shaun the Sheep: Farmageddon نوعه: أنيميشن



مدته: 90 دقيقة



العرض مخصص: للجميع



اسم الصالة: كيدز



يعرض في: الرياض



فيلم الأسبوع: Bridge21 تدور أحداث الفيلم حول المحقق "أندريس دافيس"، الذي يدخل في مطاردة شرسة مع قتلة شرطيين بعد اكتشافهما مؤامرة ضخمة، حيث يجد "دافيس" نفسه في مطاردة لا تنتهي حينما تقرر السلطات غلق جميع جسور المدينة الـ 21 لمنع دخول أو خروج أي شخص من جزيرة مانهاتن.



تأليف: آدم ميرفيس



المنتجون : تشادويك بوسمان، أنتوني روسو، جيجي بريتزكر، لوجان كولز، جو روسو



شركات الإنتاج: MWM Studios ، Huayi Brothers



الممثلون: Alexander Siddig, Chadwick Boseman, Chris Ghaffari, Christian Isaiah, Dale Pavinski, Gary Carr, J.K. Simmons, Keith David, Louis Cancelmi, Morocco Omari, Sarah Ellen Stephens, Sienna Miller, Stephan James, Taylor Kitsch, Victoria Cartagena.

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