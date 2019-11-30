الأفلام المعروضة في صالات السينما السعودية هذا الأسبوع

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2019 01:40 صباحاً - تتابع "الخليج 365" ما تعرضه صالات السينما السعودية أسبوعياً، وترصد لكم كل ما يُقدَّم فيها من أفلامٍ، تتنوع بين الدراما والأكشن والأنمي، وتناسب جميع الأذواق والأعمار، ويتم اختيارها من أحدث وأضخم الإنتاجات العالمية.
اسم الفيلم: Frozen 2 2019
نوعه: أنيميشن
مدته: 105 دقائق
العرض مخصص: للجميع
اسم الصالة: عادية – ماكس – آيماكس – كيدز - جولد
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم: Bridge21
نوعه: أكشن
مدته: 100 دقيقة
العرض مخصص: للجميع
اسم الصالة: ماكس – عادية - جولد
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم: Doctor Sleep 2019
نوعه: Horror
مدته: 155 دقيقة
العرض مخصص: للجميع
اسم الصالة: عادية
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم: Last Christmas
نوعه: كوميدي
مدته: 105 دقائق
العرض مخصص: للجميع
اسم الصالة: عادية - جولد - كيدز
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم: Charlie's Angels
نوعه: أكشن
مدته: 120 دقيقة
العرض مخصص: للجميع
اسم الصالة: عادية - جولد
يعرض في: الرياض - جدة – الدمام
اسم الفيلم: 10 Minutes Gone
نوعه: أكشن
مدته: 95 دقيقة
العرض مخصص: للجميع
اسم الصالة: عادية
يعرض في: الرياض – جدة
اسم الفيلم: Midway 2019
نوعه: أكشن
مدته: 135 دقيقة
العرض مخصص: للجميع
اسم الصالة: عادية – كيدز
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم: PLAYING WITH FIRE
نوعه: كوميدي
مدته: 90 دقيقة
العرض مخصص: للجميع
اسم الصالة: عادية – كيدز
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم: Behind The Trees
نوعه: رعب
مدته: 90 دقيقة
العرض مخصص: للجميع
اسم الصالة: عادية
يعرض في: الرياض – جدة
اسم الفيلم: One Piece: STAMPEDE
نوعه: أنيميشن
مدته: 105 دقائق
العرض مخصص: للجميع
اسم الصالة: كيدز - عادية
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم: Terminator: Dark Fate
نوعه: أكشن
مدته: 130 دقيقة
العرض مخصص: للجميع
اسم الصالة: عادية - كيدز
يعرض في: الرياض – جدة - الدمام
اسم الفيلم: Maleficent: Mistress of Evil
نوعه: مغامرة
مدته: 120 دقيقة
العرض مخصص: للجميع
اسم الصالة: عادية – كيدز
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم: Haunt
نوعه: رعب
مدته: 95 دقيقة
العرض مخصص: للجميع
اسم الصالة: عادية
يعرض في: الرياض
اسم الفيلم: The Addams Family
نوعه: أنيميشن
مدته: 90 دقيقة
العرض مخصص: للجميع
اسم الصالة: كيدز
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم: Joker
نوعه: جريمة
مدته: 125 دقيقة
العرض مخصص: للجميع
اسم الصالة: عادية – جولد – كيدز – آيماكس
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم: وُلِدَ ملكاً
نوعه: دراما
مدته: 105 دقائق
العرض مخصص: للجميع
اسم الصالة: عادية – كيدز
يعرض في: الرياض – جدة
اسم الفيلم: Shaun the Sheep: Farmageddon
نوعه: أنيميشن
مدته: 90 دقيقة
العرض مخصص: للجميع
اسم الصالة: كيدز
يعرض في: الرياض
فيلم الأسبوع:
Bridge21
تدور أحداث الفيلم حول المحقق "أندريس دافيس"، الذي يدخل في مطاردة شرسة مع قتلة شرطيين بعد اكتشافهما مؤامرة ضخمة، حيث يجد "دافيس" نفسه في مطاردة لا تنتهي حينما تقرر السلطات غلق جميع جسور المدينة الـ 21 لمنع دخول أو خروج أي شخص من جزيرة مانهاتن.
تأليف: آدم ميرفيس
المنتجون : تشادويك بوسمان، أنتوني روسو، جيجي بريتزكر، لوجان كولز، جو روسو
شركات الإنتاج: MWM Studios ، Huayi Brothers
الممثلون: Alexander Siddig, Chadwick Boseman, Chris Ghaffari, Christian Isaiah, Dale Pavinski, Gary Carr, J.K. Simmons, Keith David, Louis Cancelmi, Morocco Omari, Sarah Ellen Stephens, Sienna Miller, Stephan James, Taylor Kitsch, Victoria Cartagena.
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