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الأفلام المعروضة في صالات السينما السعودية هذا الأسبوع

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2019 01:40 صباحاً - تتابع "الخليج 365" ما تعرضه صالات السينما أسبوعياً، وترصد لكم كل ما يُقدَّم فيها من أفلامٍ، تتنوع بين الدراما والأكشن والأنمي، وتناسب جميع الأذواق والأعمار، ويتم اختيارها من أحدث وأضخم الإنتاجات العالمية.

اسم الفيلم: Frozen 2 2019

Frozen 2 2019
Frozen 2 2019

نوعه: أنيميشن

مدته: 105 دقائق

العرض مخصص: للجميع

اسم الصالة: عادية – ماكس – آيماكس – كيدز - جولد

يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

اسم الفيلم: Bridge21

Frozen 2 2019
Frozen 2 2019

نوعه: أكشن

مدته: 100 دقيقة

العرض مخصص: للجميع

اسم الصالة: ماكس – عادية - جولد

يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

اسم الفيلم: Doctor Sleep 2019

Doctor Sleep 2019
Doctor Sleep 2019

نوعه: Horror

مدته: 155 دقيقة

العرض مخصص: للجميع

اسم الصالة: عادية

يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

اسم الفيلم: Last Christmas

Last Christmas
Last Christmas

نوعه: كوميدي

مدته: 105 دقائق

العرض مخصص: للجميع

اسم الصالة: عادية - جولد - كيدز

يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

اسم الفيلم: Charlie's Angels

Charlie's Angels
Charlie's Angels

نوعه: أكشن

مدته: 120 دقيقة

العرض مخصص: للجميع

اسم الصالة: عادية - جولد

يعرض في: الرياض - جدة – الدمام

اسم الفيلم: 10 Minutes Gone

10 Minutes Gone
10 Minutes Gone

نوعه: أكشن

مدته: 95 دقيقة

العرض مخصص: للجميع

اسم الصالة: عادية

يعرض في: الرياض – جدة

اسم الفيلم: Midway 2019

Midway 2019
Midway 2019

نوعه: أكشن

مدته: 135 دقيقة

العرض مخصص: للجميع

اسم الصالة: عادية – كيدز

يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

اسم الفيلم: PLAYING WITH FIRE

PLAYING WITH FIRE
PLAYING WITH FIRE

نوعه: كوميدي

مدته: 90 دقيقة

العرض مخصص: للجميع

اسم الصالة: عادية – كيدز

يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

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اسم الفيلم: Behind The Trees

Behind The Trees
Behind The Trees

نوعه: رعب

مدته: 90 دقيقة

العرض مخصص: للجميع

اسم الصالة: عادية

يعرض في: الرياض – جدة

اسم الفيلم: One Piece: STAMPEDE

One Piece: STAMPEDE
One Piece: STAMPEDE

نوعه: أنيميشن

مدته: 105 دقائق

العرض مخصص: للجميع

اسم الصالة: كيدز - عادية

يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

اسم الفيلم: Terminator: Dark Fate

Terminator: Dark Fate
Terminator: Dark Fate

نوعه: أكشن

مدته: 130 دقيقة

العرض مخصص: للجميع

اسم الصالة: عادية - كيدز

يعرض في: الرياض – جدة - الدمام

اسم الفيلم: Maleficent: Mistress of Evil

Maleficent: Mistress of Evil
Maleficent: Mistress of Evil

نوعه: مغامرة

مدته: 120 دقيقة

العرض مخصص: للجميع

اسم الصالة: عادية – كيدز

يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

اسم الفيلم: Haunt

Haunt
Haunt

نوعه: رعب

مدته: 95 دقيقة

العرض مخصص: للجميع

اسم الصالة: عادية

يعرض في: الرياض

اسم الفيلم: The Addams Family

The Addams Family
The Addams Family

نوعه: أنيميشن

مدته: 90 دقيقة

العرض مخصص: للجميع

اسم الصالة: كيدز

يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

اسم الفيلم: Joker

Joker
Joker

نوعه: جريمة

مدته: 125 دقيقة

العرض مخصص: للجميع

اسم الصالة: عادية – جولد – كيدز – آيماكس

يعرض في: الرياض – جدة – الدمام

اسم الفيلم: وُلِدَ ملكاً

نوعه: دراما

مدته: 105 دقائق

العرض مخصص: للجميع

اسم الصالة: عادية – كيدز

يعرض في: الرياض – جدة

اسم الفيلم: Shaun the Sheep: Farmageddon

Shaun the Sheep: Farmageddon
Shaun the Sheep: Farmageddon

نوعه: أنيميشن

مدته: 90 دقيقة

العرض مخصص: للجميع

اسم الصالة: كيدز

يعرض في: الرياض

فيلم الأسبوع:

Bridge21

تدور أحداث الفيلم حول المحقق "أندريس دافيس"، الذي يدخل في مطاردة شرسة مع قتلة شرطيين بعد اكتشافهما مؤامرة ضخمة، حيث يجد "دافيس" نفسه في مطاردة لا تنتهي حينما تقرر السلطات غلق جميع جسور المدينة الـ 21 لمنع دخول أو خروج أي شخص من جزيرة مانهاتن.

تأليف: آدم ميرفيس

المنتجون : تشادويك بوسمان، أنتوني روسو، جيجي بريتزكر، لوجان كولز، جو روسو

شركات الإنتاج: MWM Studios ، Huayi Brothers

الممثلون: Alexander Siddig, Chadwick Boseman, Chris Ghaffari, Christian Isaiah, Dale Pavinski, Gary Carr, J.K. Simmons, Keith David, Louis Cancelmi, Morocco Omari, Sarah Ellen Stephens, Sienna Miller, Stephan James, Taylor Kitsch, Victoria Cartagena.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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