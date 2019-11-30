بالفيديو.. ميس حمدان عن مهرجان القاهرة السينمائي: له طعم تاني

عقبت الفنانة ميس حمدان، عن مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، قائلةً: "له طعم تاني، وتحس إنه من نبض الشارع المصري".

وأضافت "حمدان" ، خلال حوارها مع كاميرا

فضائية "dmc"، خلال حفل ختام المهرجان، أن تنظيم المهرجان رائع للغاية، حيث يفد إليه المشاركون من كل أنحاء العالم.

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وتابعت الفنانة المصرية، عن تفاخرها وسعادتها بالمشاركة خلال المهرجان، قائلة: "بنمشي على الريد كاربت وبنحس بنفسنا".

كما عبرت ميس، عن فخرها بالمشاركة في المسلسل البدوي "نوف"، قائلةً إنه كان تحديا مهما لها، حيث أن أصولها فلسطينية، واللهجة البدوية صعبة للغاية.

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