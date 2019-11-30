بالفيديو.. ميس حمدان عن مهرجان القاهرة السينمائي: له طعم تاني

عقبت الفنانة ميس حمدان، عن مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، قائلةً: "له طعم تاني، وتحس إنه من نبض الشارع المصري".
وأضافت "حمدان" ، خلال حوارها مع كاميرافضائية "dmc"، خلال حفل ختام المهرجان، أن تنظيم المهرجان رائع للغاية، حيث يفد إليه المشاركون من كل أنحاء العالم.
وتابعت الفنانة المصرية، عن تفاخرها وسعادتها بالمشاركة خلال المهرجان، قائلة: "بنمشي على الريد كاربت وبنحس بنفسنا".
كما عبرت ميس، عن فخرها بالمشاركة في المسلسل البدوي "نوف"، قائلةً إنه كان تحديا مهما لها، حيث أن أصولها فلسطينية، واللهجة البدوية صعبة للغاية.
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