ابهر الفنان احمد داود وزوجتة الفنانة علا رشدي الحضور في حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي ال41. وظهروا في اطلاله ساحرة ابهرت جميع الحضور في الحفل وارتدوا بدلة سوداء وفستانا أسود لامع. أسود لامع. Advertisements ويشار ان اليوم كان حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي في حضور كبير من الفنانين ونجوم المجتمع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد داود وعلا رشدي يبهران الحضور في اختتام مهرجان القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.