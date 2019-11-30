شاهد.. لوك غريب لأحمد فهمي في ختام مهرجان القاهرة

ظهر النجم أحمد فهمي بلوك غريب وذلك في حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي ال41. وحيث ارتدي "فهمي" بدلة حمراء مما احدث ضجه علي رواد المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي السينمائية Advertisements كان فيلم "الكويسين"، وشارك في بطولته أكرم حسني، مي عمر، رجاء الجداوي، وعدد من ضيوف الشرف، من إخراج كريم العدل. كان فيلم "الكويسين"، وشارك في بطولته أكرم حسني، مي عمر، رجاء الجداوي، وعدد من ضيوف الشرف، من إخراج كريم العدل.

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