بالصور.. القائمة الكاملة لجوائز مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات دورته الـ 41 منذ قليل بدار الأوبرا المصرية بالإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز دورة هذا العام حيث حصد جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان: "بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي - تونس فرنسا لبنان.

ومنحت لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة تنوية خاص لفيلم "فخ" إخراج ندى رياض مصر وفيلم "تماس" إخراج سمير سرياني من لبنان، ومنحت لجة التحكيم جائزتها لفيلم "سوء الحظ العجيب للتمثال الحجري" إخراج جابرييل أبرانتيس- البرتغال فرنسا، وفاز بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير "أمبيانس" إخراج وسام الجعفري – فلسطين، وحصد جائزة فتحي فرج لفيلم "اعتقال" إخراج أندريه كون- رومانيا وذهبت جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم "أرض الرماد" إخراج صوفيا كيروس أوبيدا

- كوستاريكا، وتشيلي، والأرجنتين .

وحصد جائزة أحسن فيلم غير روائي بمسابقة آفاق السينما العربية "بيروت المحطة الأخيرة" إخراج إيلي كمال- لبنان، الإمارات، وأحسن أداء تمثيلي- الممثل على ثامر عن فيلم "شارع حيفا" إخراج مهند حيال- العراق، وفاز بجائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة : "بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي- تونس، فرنسا، لبنان، وجائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم: "شارع حيفا" إخراج مهند حيال- العراق، وذهبت جائزة أفضل فيلم عربي وقدرها 15 ألف دولار لفيلم "بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي- تونس، فرنسا، لبنان.



وفاز بجائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية

"فيبريسي": "أبناء الدنمارك" إخراج علاوي سليم- الدنمارك، وجائزة يوسف شريف رزق الله (الجمهور) وقدرها 20 ألف دولار فيلم "احكيلي" إخراج ماريان خوري- مصر، وجائزة هنري بركات لأحسن اسهام فني: "مينداناو" إخراج بريانتي ميندوزا- الفلبين، وجائزة أحسن ممثلة: جودي ان سانتوس عن فيلم "مينداناو" إخراج بريانتي ميندوزا- الفلبين، وجائزة أحسن ممثل: خوان مانويل جارسيا تريفينا عن فيلم "أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس - المكسيك، والولايات المتحدة.

وذهبت جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو لفيلم "بين الجنة والأرض" إخراج نجوى نجار- فلسطين، أيسلندا، لوكسمبورج، وجائزة الهرم البرونزي مناصفة: "نوع خاص من الهدوء" إخراج ميكال هوجينور- التشيك، وهولندا، ولاتفيا وفيلم "الحائط الرابع" إخراج جانج تشونج، جانج بو- الصين.

وحصد جائزة الهرم الفضي بالمسابقة الدولية فيلم "شبح مدار" إخراج باس ديفوس- بلجيكا، وفاز بجائزة الهرم الذهبي: فيلم "أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس - المكسيك، والولايات المتحدة.

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