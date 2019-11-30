انتهاء حفل ختام الدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي

انتهى منذ قليل حفل ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ببعض الصور التذكارية للجان التحكيم والفائزين بالحفل، والمقام على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي. ويخرجه هشام فتحي. وشهد الحفل تكريم عدد كبير من النجوم منهم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار. من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار. يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي اختنمت فعالياتها الليلة، شهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى. Advertisements

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