شاهدوا.. تعليق غاضب من أمينة كرم طفلة “طيور الجنة” بعد خلعها للحجاب

كتب امير فتحي في السبت 30 نوفمبر 2019 12:54 صباحاً - أشعلت المغربية أمينة كرم طفلة “طيور الجنة” ضجة كبيرة بتعليقها الأخير على خلعها للحجاب، وذلك بعد أن صدمت حبيها بتخليها عنه وتحولها إلى فاشينيستا عبر السوشيال ميديا.

وقالت أمينة بانفعال شديد في مقطع فيديو: “بالنسبة لموضوع الحجاب.. بليز أنا ما بدي كلام عن الحجاب.. خليكو انتوا شريفات وعفيفات.. واللي ميعجبوش الحال يخرج ويبلوكني.. ليش تدخلي تفرغي فيا انا اختي.. ليش اختي.. ريلاكس”.



وكانت النجمة المغربية التي حققت الشهرة منذ طفولتها قد ردت مؤخراً على تصريحات مدير قناة “طيور الجنة” خالد مقداد بعد انتشار مقطع فيديو له يقول فيه إنه قد تم التخلي عنهالتحولها باتجاه الموضة واهتمامها بأن تكون نجمة على السوشال ميديا.

وردت أمينة كرم وقتها بقولها إنها انسحبت من القناة بإرادتها بسبب إهانة خالد المقداد وزوجته لها هي وعدد من فتيات المغرب.