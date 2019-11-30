شاهدوا.. دانة الطويرش تعترف بقصة كرهها للدكتورة خلود والتغير المفاجئ بعلاقتهما

كتب امير فتحي في السبت 30 نوفمبر 2019 12:54 صباحاً - فاجأت الفاشينيستا دانة الطويرش الجميع باعترافها بقصة كرهها للدكتورة خلود، قبل أن تتطور علاقتهما من كره إلى حب وصداقة قوية.

قالت دانة الطويرش في حوار مع “Et بالعربي” أنها كانت تكره الدكتورة خلود بشدة، ولا تطيق أن ترى مقاطعها على سناب شات، واعترفت لها بهذا الأمر في إحدى المرات بقولها لها أنها شخص يستفزها.

وأضافت دانة الطويرش أنها فور معرفتها بالدكتورة خلود عن قرب، أصبحت صديقتها وتغيرت العلاقة بينهما تماماً من كره إلى حب وصداقة.

وأكدت دانة الطويرش أنها فور معرفتها عن حق بالدكتورة خلود، أصبحت لا تفوت أي مقطع على حسابها على سناب شات، وذلك بعد أن وجدتها شخص مسالم وطيب القلب.

وزادت علاقة صداقة دانة الطويرش والدكتورة خلود قوة، بعد أن أصبح زوجيهما صديقين وسافرا جميعاً إلى الأردن وقضوا أوقاتاً رائعة معاً.

وكانت الدكتور خلود من أول المدعوين لحفل استقبال ابنة دانة الطويرش، وحرصت من جانبها على تصوير الأجواء لمتابعيها كاشفة عن كافة تفاصيل الحفل واستعراض التوزيعات الأنيقة التي أعدت، كما عرضت أطباق الطعام والحلوى والشوكولاته المتنوعة.

كما حرصت الدكتورة خلود على نشر أجواء رحلتها مع دانة الطويرش في الأردن، فنشرت صورة تجمعها بها من هناك وعلقت عليها: “صديقتي حبيبتي.. أفضل أصدقائي دانة”.