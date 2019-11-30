شاهد ملاسنة حادة بين جندي لبناني ومتظاهر غاضب.. أحترمني مش تضربني

كتب امير فتحي في السبت 30 نوفمبر 2019 12:54 صباحاً - نشبت ملاسنة كلامية حادة بين جندي لبناني وأحد المتظاهرين في شوارع بيروت.
ويبدو أن الجندي تلفظ على المتظاهر أو تعدى عليه بالضرب، حيث شوهد الأخير غاضب ويتجه نحو الجندي ويقول له أحترمني مثلما أحترمك مش تضربني فيما دفعه الأخير وقال له “احترم حالك وإحنا الدولة”.
وأثناء ذلك التف عدد من الجنود حول زميلهم خشية الاشتباك مع المتظاهرين فيما حاول بعض الأشخاص تهدئة الموقف وسحب المتظاهر للوراء.
هذا وتتواصل المظاهرات اللبنانية لحث المسؤولين في البلاد على تشكيل “حكومة تكنوقراط” وإجراء إصلاحات والتحضير لانتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.
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