شاهدوا.. رزان مغربي بإطلالة شفافة وجريئة في مهرجان القاهرة السينمائي

كتب امير فتحي في السبت 30 نوفمبر 2019 12:54 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور من مشاركتها في إحدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41 والتي تحمل اسم الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله. رزان مغربي، ظهرت بإطلالة جريئة خلال تواجدها على السجادة الحمراء حيث ارتدت بلوزة من الشيفون تكشف عن جميع ملامح جسدها وملابسها الداخلية، كما ارتدت عليها بنطال باللون الأبيض وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها. Advertisements

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