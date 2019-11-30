فيديو.. جماهير النجم التونسي تثق بجاريدو قبل مواجهة الأهلي المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدت جماهير النجم الساحلي لـ"العين الرياضية" ثقتها بقدرة المدرب الجديد الإسباني خوان كارلوس جاريدو على تقديم إضافة كبيرة للفريق انطلاقا من المواجهة أمام الأهلي المصري، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا، والتي سيحتضنها مساء (الجمعة) ملعب رادس.

وأجمعت الجماهير الساحلية على امتلاك جاريدو لخبرة كبيرة بحكم تدرييبه لعدة أندية من أصحاب المستويات الكبيرة على غرار فياريال الإسباني والأهلي المصري والرجاء المغربي.

كما أشادت بمعرفته الكبيرة بكرة القدم الأفريقية، باعتباره سبق له التتويج بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية في مناسبتين.

وأبدت جماهير النجم الساحلي أملها في توافر الظروف المناسبة التي ستساعد جاريدو على تقديم إضافة كبيرة للفريق على المدى القصير من خلال الفوز على الأهلي المصري، وعلى المدى الطويل أيضا عبر قيادة الفريق للفوز بعدة ألقاب.

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وكان جاريدو قد افتتح مشواره مع النجم الساحلي بمواجهة أولى أمام اتحاد بن قردان، دارت الأحد الماضي، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الـتونسي، وانتهت على نتيجة التعادل (1-1).

ويجدر التذكير إلى أن المدرب الإسباني تعاقد مؤخرا مع النجم الساحلي لمدة سنتين.

وسبق لجاريدو أن خاض تجربة قصيرة مع "نادي القرن" في موسم 2014-2015، وفاز معه بلقبي كأس الكونفدرالية الأفريقية والسوبر المصري.