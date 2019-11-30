شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لـ "نيللي كريم" بعد أزمة مرضها الذي لم تكشف عن تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة نيللي كريم على طمأنه جمهورها، على حالتها الصحية، بعد ازمه مرضها الذي لم تكشف عن طبيعته حتى الأن، ونشرت صورة جديدة لها هي الاولي بعد رحلة علاجها.

وطمأنت كريم جمهورها في الصورة التي ظهرت فيها بكامل اناقتها وملامحها المعتادة، في احدى الدول الأوروبية، وكتبت " أحب اطمئن كل أصدقائي وجمهوري أنا الحمد الله بقيت كويسة، عاوزة أشكر ربنا أولا وأشكركم من كل قلبي على سؤالكم وأمنيتكم للشفاء، ربنا ما يحرمني منكم".

وكانت كريم قد نشرت مجموعة صور لها الأربعاء الماضي، اثناء خوضها لرحلة العلاج مع الاطباء المسئولين عن حالتها ووجهت الشكر لهم على انقاذهم لحياتها.

وعلى سياق متصل، تخوض النجمة نيللى كريم الدراما الشعبية فى السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسلها "النصابين"، حيث تجسد شخصية نصابة شعبية خلال الأحداث، وتتعرض لكثير من المواقف في إطار درامي، المسلسل يتولى كتابته أحمد وائل، وعمرو الدالى، والمخرج أحمد مدحت، وإنتاج شركة سينرجى وجمال العدل ومن المقرر أن ينطلق تصويره مطلع يناير المقبل.