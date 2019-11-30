شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يواصل التحفيل على نفسه وينشر إطلالته فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم محمد هنيدي سلسلة السخرية والتحفيل على نفسه مع جمهوره، ويزيل الستار عن إطلالته في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، والتي تمثلت في تصغير ملامحه وجه وجسده كالأطفال عن طريق الفوتوشوب، مع إضافة لمسة بدلته "الصفراء" الشهيرة التي ارتداها في فيلمه صعيدي في الجامعة الأمريكية.

ولم تكن تلك الصورة هي الأولي التي شاركها الفنان مع جمهوره من أجل السخرية على نفسه، فنشر منذ ساعات صورته في الطفولة على طريقة الفوتوشوب، وإضافة عروسة تشبهه بشكل كبير بجانبه ليظهر في حفل زفاف.

وسرعان ما حصدت الصورة التي نشرها هنيدي عبر حسابه منذ قليل على عشرات الآلاف من الإعجابات والتعليقات من قبل جمهوره الذي بادله السخرية والتعليقات المضحكة، وكتب عرفة محمد على الصورة: "أنت عظيم في كل حالاتك"، كما كتب آخر: "كفاية كده وراعى مشاعر الزملاء، أنا بكلمك بالأمانة".

وبدأ هنيدي تريند السخرية على نفسة بصورة له بالأبيض والأسود من مرحلة الطفولة، حيث ارتدى "فانلة داخلية" حاملاً علبة سجائر، ومتجهم الوجه، وعلق عليها قائلاً: "لو كانوا كتبوا وقتها على السجاير اللى فى إيديى إنها تدمر الصحة وتسبب قصر القامة كان زمان ماحدش قربلها دلوقتى".