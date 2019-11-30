شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الفلبينى "مينداناو" يفوز بجائزة هنرى بركات لأحسن إسهام فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الفيلم الفلبيني مينداناو إخراج بريانتي ميندوزا، بجائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني، وذلك في حفل ختام الدورة الـ41 لـ مهرجان القاهرة السينمائى، المقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم المشارك بالمسابقة الدولية، تدور أحداثه حول "سايما" وهي أم ترعى طفلتها الوحيدة "أيسا" المُصابة بمرض السرطان، وتخوض معها رحلة علاجها وألمها بصبرٍ وابتسامة وبأمل في غدٍ قد يأتي ومعه معجزة الشفاء.

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ترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، المخرج وكاتب السيناريو الأمريكي ستيفين جاجان الحاصل على الأوسكار والجولدن جلوب والبافتا، فيما شارك في عضويتها؛ الممثلة الصينية كين هايلو، والمخرج والمنتج وكاتب السيناريو المكسيكي ميشيل فرانكو الذي فاز فيلمه "مزمن" بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي، والمخرجة والمنتجة البلجيكية ماريون هانسيل، والمنتجة المغربية لميا الشرايبي، والكاتب والروائي المصري إبراهيم عبد المجيد، والمخرج الإيطالي دانيللي لوكيتي الفائز بجائزتين جولدن جلوب، و5 جوائز دافيد دي دوناتيلو.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي تختتم فعالياتها الليلة، شهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.