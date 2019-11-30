شكرا لقرائتكم خبر عن نجل مدحت صالح يبرز الجانب الإنساني لوالده مع القطط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في لقطة إنسانية للفنان الكبير مدحت صالح، نشرها نجله "أدهم"، أبرزت الجانب الإنساني لوالده في تعامله مع الحيوانات بشكل عام والقطط بشكل خاص.

وظهر صالح، في مقطع الفيديو المنشور، وهو يقوم بإطعام القطط في الشارع المتواجدة خارج منزله بشكل إنساني، وتحضير الطعام لهم بشكل مستمر، ووضع المياه في الشارع لتمكين القطط من الشرب على مدار اليوم.

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وسرعان ما لقي مقطع الفيديو المنشور، إعجاب الكثيرين من متابعي نجل الفنان، وقاموا بمشاركة الفيديو عبر حساباتهم الشخصية، ليصل عدد المشاركين لأكثر من 2200 مشاركة خلال ساعات قليلة من نشره.

وعلى سياق متصل، يستعد المطرب مدحت صالح لتسجيل أغنية جديدة لم يكشف عن اسمها، لرغبته فى أن تكون مفاجأة للجمهور من جهة، وعدم تعرضها للسطو من جهة أخرى، وهى من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق.