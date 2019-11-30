شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة زواج جينيفر لوبيز واليكس رودريجيز بحفل ضخم فى ليلة الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الآونة الأخيرة العديد من التقارير التي أكدت أن الثنائي جينيفر لوبيز واليكس رودريجيز يستعدا من أجل إتمام زواجهما نهاية العام الجاري، وتحديداً في أعياد الكريسماس.

موقع gossipcop المتخصص في الكشف عن الشائعات وتصحيحها تطرق إلي الأمر مؤخراً حين كشف عن أن كل ما ذكر بشأن اقتراب زواجهما لا يوجد له أي أساس من الصحة، وذلك لعدة أسباب.



اليكس وجينيفر لوبيز

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أبرز تلك الأسباب هي أن مجلة In Touch التي نشرت أول تقرير بخصوص زواج لوبيز لم يرصد المكان الذي سيقام فيه حفل الزفاف، وذلك رغم تأكيدهم أن حفل الزفاف سيتم نهاية العام.

Gossipcop أضافت أن الزواج لن يتم نهاية العام مطلقاً، وأكدت أن السبب في ذلك يرجع إلى انشغال جدول جينيفر لوبيز واليكس رودريجيز طوال الفترة المقبلة بأعمال كثيرة، بالإضافة إلى أن الزواج لا يندرج ضمن أولويتهما خلال الفترة المقبلة مطلقاً.