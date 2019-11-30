شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائى يكرم مدير التصوير الإيطالى العالمى فيتوريو ستورارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مهرجان القاهرة السينمائي مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، وقال فيتوريو إنه سعيد بهذا التكريم وأنه شاهد لأول مرة في حياته فيلما إيطاليا وهو في عمر السابعة ووقتها شعر بأن التصوير السينمائي والسينما ستكون هي حياته.

شهدت السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 41 حضور كل من ليلي علوي وبسمة وحنان مطاوع وزوجها ورئيس المهرجان محمد حفظي والدكتور خالد عبد الجلبل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما ورئيس جهاز الرقابة علي المصنفات وعبير صبري وزوجها ونهي عادل ومريم حسن وفراس سعيد والإعلامية بوسي شلبي ومفيدة شيحة وشيرين رضا وإيمان العاصي والمخرج أبو بكر شوقي واحمد داش ميس حمدان ورزان وإنجي وجدان.

فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

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الحفل أقيم بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، واخرجه هشام فتحي، وقدمته الإعلامية جاسمين طه زكي.