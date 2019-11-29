تراند اليوم : ننشر القائمة الكاملة لجوائز مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال41

اختتمت منذ قليل فعاليات الدورة الـ٤١ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بإعلان الجوائز في المسابقة الرسمية، اقاق السينما العربية ، أسبوع النقاد ومسابقة سينما الغد.

* جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان: “بيك نعيش” إخراج مهدي برصاوي – تونس فرنسا

* تنويه خاص : “فخ” إخراج ندى رياض – مصر – مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة

* تنويه خاص : “تماس” إخراج سمير سرياني- لبنان – مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة

* جائزة لجنة التحكيم: “سوء الحظ العجيب للتمثال الحجري” إخراج جابرييل أبرانتيس- البرتغال فرنسا – مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة

* جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير: “أمبيانس” إخراج وسام الجعفري – فلسطين- مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة

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* جائزة فتحي فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة: “اعتقال” إخراج أندريه كون- رومانيا- مسابقة أسبوع النقاد الدولي

* جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم: “أرض الرماد” إخراج صوفيا كيروس أوبيدا – كوستاريكا، وتشيلي، والأرجنتين – مسابقة أسبوع النقاد الدولي

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* أحسن فيلم غير روائي: “بيروت المحطة الأخيرة” إخراج إيلي كمال- لبنان، الإمارات- مسابقة آفاق السينما العربية

* أحسن أداء تمثيلي- الممثل على ثامر – “شارع حيفا” إخراج مهند حيال- العراق- مسابقة آفاق السينما العربية

* جائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة : “بيك نعيش” إخراج مهدي برصاوي- تونس، فرنسا، لبنان – مسابقة آفاق السينما العربية

* جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم: “شارع حيفا” إخراج مهند حيال- العراق- مسابقة آفاق السينما العربية

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* جائزة أفضل فيلم عربي وقدرها 15 ألف دولار: “بيك نعيش” إخراج مهدي برصاوي- تونس، فرنسا، لبنان.

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* جائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية “فيبريسي”: “أبناء الدنمارك” إخراج علاوي سليم- الدنمارك

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* جائزة يوسف شريف رزق الله (الجمهور) وقدرها 20 ألف دولار: “احكيلي” إخراج ماريان خوري- مصر

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* جائزة هنري بركات لأحسن اسهام فني: “مينداناو” إخراج بريانتي ميندوزا- الفلبين- المسابقة الدولية

* جائزة أحسن ممثلة: جودي ان سانتوس عن فيلم “مينداناو” إخراج بريانتي ميندوزا- الفلبين- المسابقة الدولية

* جائزة أحسن ممثل: خوان مانويل جارسيا تريفينا عن فيلم “أنا لم أعد هنا” إخراج فرناندو فرياس – المكسيك، والولايات المتحدة- المسابقة الدولية

* جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو: فيلم “بين الجنة والأرض” إخراج نجوى نجار- فلسطين، أيسلندا، لوكسمبورج- المسابقة الدولية

* جائزة الهرم البرونزي مناصفة: “نوع خاص من الهدوء” إخراج ميكال هوجينور- التشيك، وهولندا، ولاتفيا- المسابقة الدولية

* جائزة الهرم البرونزي مناصفة: فيلم “الحائط الرابع” إخراج جانج تشونج، جانج بو- الصين- المسابقة الدولية

* جائزة الهرم الفضي: فيلم “شبح مدار” إخراج باس ديفوس- بلجيكا المسابقة الدولية

* جائزة الهرم الذهبي: فيلم “أنا لم أعد هنا” إخراج فرناندو فرياس – المكسيك، والولايات المتحدة، – المسابقة الدولية