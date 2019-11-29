شاهدوا.. سيلين ديون ترتدي فستانها بالمقلوب وتثير الجدل!

كتب امير فتحي في الجمعة 29 نوفمبر 2019 11:32 مساءً - أحيت النجمة الكندية العالمية سيلين ديون حفلة في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. إلا أنها أثارت الجدل بارتدائها فستاناً من علامة تجارية عالمية بالمقلوب.

ولم يعرف السبب الذي دفع ديون إلى ارتداء فستانها بالمقلوب، ولكنها في المقابل أشعلت المسرح بأغنية Imperfections. وتشاهدون صورها مرتدية فستانها بالمقلوب مرفقة

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