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كتب امير فتحي في الجمعة 29 نوفمبر 2019 11:32 مساءً - استغلت الفنانة اللبنانية إليسا تواجدها في المكسيك، حيث احيت هناك حفل غنائي، وقررت الاستمتاع بنزهة بحرية ممتعة.
إليسا شاركت الفانز أجواء نزهتها على أحد شواطئ مدينة كانكون المكسيكية، حيث بدت بـ«كاش مايوه» مثير على البحر، مسدلة شعرها بشكل غير مصفف، وهو الـ«لوك» الذي اشعّت فيه أنوثة وجاذبية، كما عكست اللقطات مدى سعادتها وانطلاقها واستمتاعها بوقتها على البحر.
النجمة اللبنانية تقوم حالياً بجولة فنية، احيت خلالها عدة حفلات غنائية بكندا والمكسيك، كما استغلت فرصة تواجدها في كندا لقضاء عطلة عائلية مع شقيقتها نورما، وشقيقها كميل.
وسحرت النجمة أنظار جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل بإطلالة جديدة لها من مدينة تورونتو الكندية حيث أحيت حفلة أخيراً.
وفاجأت إليسا محبيها بظهورها في صورة جريئة، إلى حدّ ما، مستلقية على الكنبة بالبرنس من داخل غرفتها في الفندق.
وانهالت التعليقات التي أشادت باللقطة المرفقة لإليسا التي خطفت الأنظار، والتي تعتبر غير مألوفة نسبةً إلى طبيعة الصور التي غالباً ما تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلّقت على صورتها بهذه الكلمات بالإنكليزية: “الجوّ بارد جداً في الخارج، إنني أسترخي في غرفتي الدافئة”.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا بصورة جريئة في كندا وتداعب بحر المكسيك بأنوثة مفرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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