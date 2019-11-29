وفاء الكيلاني في الجيم تفضح لوك تيم حسن الجديد

كتب امير فتحي في الجمعة 29 نوفمبر 2019 11:32 مساءً - يبتعد الممثل السوري ​تيم حسن​ وزوجته الإعلامية المصرية ​وفاء الكيلاني​ عن الأضواء في هذه الفترة ويمضيان معاً أوقاتاً ممتعة بعد انشغالهما لفترة طويلة في أعمالهما.

وفاجآ جمهورهما عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي إذ قررت وفاء الكيلاني مشاركة متابعيها بيومياتهما من النادي الرياضي، ونشرت الكيلاني عبر خاصية القصص صورتها مع تيم من داخل النادي الرياضي.

يشار إلى أن تيم حسن شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “الهيبة 3” من بطولة سيرين عبد النور ومنى واصف ومجموعة كبيرة وآخرين، وقامت ببطولة الجزء الأول الممثلة نادين نسيب جيم، فيما كانت نيكول سابا بطلة الجزء الثاني.