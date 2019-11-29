"أنا لم أعد هنا" يحصد جائزة "الهرم الذهبي" في مهرجان القاهرة السينمائي

فاز فيلم "أنا لم أعد هنا" للمخرج فرناندو فرياس بجائزة "الهرم الذهبي" لأحسن فيلم، ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي.

واختتمت، مساء الجمعة، فعاليات الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر/تشرين الثاني بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي.







الحفل الذي أخرجه هشام فتحي، وقدمته الإعلامية جاسمين طه زكي، شهد إعلان الجوائز وتكريم النجوم الذي سبق الإعلان عنهم خلال الحفل، إذ كرمت المخرجة كاملة أبو ذكري، المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، بتمثال فاتن حمامة.





وبدورها وجهت لبكي التحية من بيروت "ست الدنيا" إلى مصر "أم الدنيا"، على حد تعبيرها، مؤكدة تأثرها الشديد بالتكريم رغم الأحداث التي تمر بلبنان.





وأكدت أن الجائزة عزيزة على نفسها لأن فاتن حمامة طول الوقت بوجدانها بمشاهدها المؤثرة الخالدة بأفلام عديدة كأم وامرأة قدمت نماذج لكل النساء الثائرة والجميلة والمتحررة والمتمردة والثائرة على الظلم، موجهة التحية لكل امرأة لبنانية سلاحها هو قلبها وحنانها لأبنائها.





أما التكريم الثاني فقدمه محمد حفظي، رئيس المهرجان، لواحد من أهم مديري التصوير في العالم، وهو الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار.

ووجه ستورارو رسالة تعبر عن سعادته البالغة بالتكريم، كاشفاً حبه للفن والسينما على وجه الخصوص منذ صغره عندما كان يشاهد أفلام شارلي شابلن.





أما الجوائز فقد جاءت على النحو الآتي:

"سينما الغد" للأفلام القصيرة





حصل الفيلم المصري القصير "فخ" للمخرجة ندى رياض، على تنويه خاص من لجنة تحكيم المسابقة، وكذلك الفيلم اللبناني القصير "تماس" للمخرج سمير سرياني.





وفاز الفيلم البرتغالي الفرنسي "سوء الحظ العجيب للتمثال الحجري" للمخرج جابرييل أبرانتيس، بجائزة لجنة التحكيم.





وحصد الفيلم الفلسطيني "أمبيانس" للمخرج وسام الجعفري جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير.

"أسبوع النقاد الدولي"





فاز الفيلم الروماني "اعتقال" للمخرج أندريه كون بجائزة فتحي فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة، المقدمة من لجنة تحكيم أسبوع النقاد الدولي، بينما فاز فيلم "أرض الرماد" إخراج صوفيا كيروس أوبيدا بجائزة شادي عبدالسلام لأحسن فيلم بالمسابقة نفسها.





ونال فيلم "بيروت المحطة الأخيرة" إخراج إيلي كمال جائزة أحسن فيلم غير روائي.





"آفاق السينما العربية"





فاز الفنان علي ثامر بجائزة أحسن أداء تمثيلي في المسابقة عن دوره في الفيلم العراقي "شارع حيفا" للمخرج مهند حيال، كما فاز الفيلم نفسه بجائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم في هذه المسابقة.

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وحصد الفيلم الروائي "بيك نعيش" للمخرج مهدي برصاوي جائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة، بالإضافة لجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وجائزة أفضل فيلم عربي، وقدرها 15 ألف دولار.

الاتحاد الدولي للنقاد "فيبرسي"





ذهبت للفيلم الدنماركي "أبناء الدنمارك" للمخرج العراقي علاوي سليم.

جائزة الجمهور





فاز الفيلم المصري "احكيلي" للمخرجة ماريان خوري بجائزة الجمهور التي تحمل اسم الناقد الكبير والمدير الفني الراحل يوسف شريف رزق الله.





أما جوائز المسابقة الرسمية التي عرض بها 15 فيلما، فجاءت على النحو الآتي:





جائزة هنري بركات للإسهام الفني للفيلم الفلبيني "مينداناو" إخراج بريانتي ميندوزا.





جائزة أحسن ممثلة من بلجيكا لماريان جودي إن سانتوس عن فيلم "مينداناو".





جائزة أحسن ممثل خوان مانويل جارسيا تريفينا، بطل الفيلم المكسيكي الأمريكي "أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس.





جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو للفيلم الفلسطيني "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار.





جائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل أول مناصفة بين "نوع خاص من الهدوء" من إنتاج التشيك، وهولندا، ولاتفيا، مع الفيلم الصيني "الحائط الرابع".





جائزة الهرم الفضي "لجنة التحكيم الخاصة" للفيلم البلجيكي "شبح مدار" إخراج باس ديفوس.





جائزة الهرم الذهبي وهي الجائزة الكبرى بالمهرجان لأفضل فيلم ذهبت لفيلم استغرق 7 أعوام من العمل وهو المكسيكي الأمريكي "أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس.