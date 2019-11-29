وصلة مدح بين أحلام وفجر السعيد.. لماذا استحضرَ المُعلّقون أصالة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّمت الفنانة الإماراتية أحلام عدة نصائح لمعرفة واختيار الصديق الحقيقي، مؤكدةً أن الوفاء والتواصل والمحبة أهم أركان الصداقة بجانب أن الشخص لابد أن يكون لديه مساحة شعور تفوق مساحة العطاء.

وغرّدت أحلام عبر حسابها في تويتر، قائلةً: "‏أحياناً لا تحتاج إلى الشخص الذي يعطيك المظلة، وإنما تحتاج الشخص الذي يبتل معك.. فمساحة الشعور تفوق مساحة العطاء، من يشتري خاطرك اشتريه بعمرك وأنت الكسبان، هي أشياء تعطى وﻻ تطلب".

وتفاعل الجمهور مع تدوينة أحلام بشدة، وعلي رأسهم الإعلامية الكويتية فجر سعيد، والتي قالت "‏‎انتي كنتي لي المظلة والمطر بنفس الوقت.. وقفتچ معاي أم فاهد لا يمكن أنساها يا أوفى من عرفت".

على الجانب الآخر، جاءت معظم تعليقات رواد تويتر مُنصبّة حول أزمة أحلام مع الفنانة السورية أصالة، مؤكدين أن أحلام تقصد أصالة بكل جملة.

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وكانت الفنانة الإماراتية أحلام ردّت على الخلافات التي نشبت بينها وبين الفنانة السورية أصالة نصري خلال الفترة الماضية، وطالبت ألا يتدخّل أحد في الصلح بينهما، مشيرةً إلى أنها أخذت القرار بعدم الصلح مرة ثانية.

وقالت أحلام، أثناء لقائها بأحد البرامج التليفزيونية "أنا بالنسبة لي هذي الإنسانة انتهت، أنا هالمرة جد ماخدة قراري، مع احترامي للجميع أنا مبسوطة من رد نوال حبيبتي، لأن يمكن نوال تعرف اللي بداخلي، الله يسهل للجميع، أنا بدي أعيش لفني، لجمهوري، رجاءًا هذا الموضوع بدي أقفله، ولا أحد يتدخل بيني وبين حد تاني، أنا أخدت قراري إني أصاحب الناس اللي بتحبني ومت بتحقد عليا".

وكانت أحلام قد وجّهت الشكر لأصالة على تمنيها الشفاء للإعلامية فجر السعيد، واصفةً إياها بالطيبة الأصيلة، لترد أصالة على المنشور بطريقة أغضبت أحلام، جعلتها تحذف المنشور بعد الرد، فقد عاتبت أحلام على "مزاجيتها"، قائلةً: "يا حلومة عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه ربع قرن".

بعدها، لاحقت أحلام ردود متابعيها، متسائلين عن سبب حذف المنشور، وسبب غضبها، لتعلق بأنها حذفت المنشور بسبب أن "الحقد واصل مراحله الأخيرة".

وقامت أحلام بعدها بتطبيق إجراء "بلوك" لحساب أصالة من جميع صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، وردّت أصالة في أحد البرامج: "خليها تفش خلقها"، لتصفها أحلام فيما بعد بـ"المنافقة".