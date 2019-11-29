رانيا يوسف بإطلالة مخالفة للتوقعات بختام مهرجان القاهرة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنانة المصرية رانيا يوسف تعلّمت من أخطائها بشأن إطلالاتها الجريئة التي تعوّد عليها جمهورها وأهل الصحافة والإعلام، إذْ تخلّت عن جرأتها التي ظهرت بها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الذي أُقيم في الـ20 من نوفمبر الجاري، خاصةً بعد الانتقادات التي طالتها بسبب هذا الظهور.

وفاجأت رانيا يوسف، الجمهور بظهور بعيد تمامًا عن "الجرأة" هذه المرة إذْ ارتدت فستانًا طويلًا وتميّز بأكمام طويلة وشفافة باللون الروز، كما اتّسم الفستان بأنه مرصّع بالكامل بالفصوص اللامعة.

وانتعلت رانيا يوسف حذاءً تميّز بكعب عالٍ، فيما اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا متناسقًا مع الإطلالة وأكملت إطلالتها بعدّة مجوهرات.

وقالت رانيا يوسف، إنها اختارت هذه الإطلالة التي تخلّت فيها عن الجرأة من باب التغيير، موضحةً أنه من تصميم يوسف الجسمي، مردفةً: "غيرت عشان اللون مختلف وحبيت أغير اللون الأسود في الافتتاح، والاستايل مختلف عليا ولطيف".

وعن إطلالتها الجريئة في حفل الافتتاح قالت إن الفستان أعجبها وهو من دار أزياء "بالمان"، مؤكدةً: "حسيت إنه لايق عليا وعلى شكلي وجسمي".

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وكانت رانيا يوسف، قد فاجأت الجمهور في حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالظهور بفستان مكشوف الظهر، إذْ ارتدت فستانًا أسود اللون وتميز بالطول والأكمام الطويلة، كما اتّسم بقماش لامع ولاحظ الحضور فتحةً من الخلف كشفت عن ظهرها الأمر الذي جعل عدسات المصورين تركّز على تلك المنطقة.

واعتمدت رانيا يوسف على شعرها المرفوع ووضعت ماكياجًا جذابًا تناسق مع لون بشرتها كما انتعلت حذاءً لامعًا بكعب عالٍ تناسق مع إطلالتها ككل.

وجاءت إطلالة الفنانة رانيا يوسف في حفل الافتتاح وسط تصريحات أطلقتها قبل أسبوع من انطلاق المهرجان أوحت من خلالها أنها لم تتعلّم من خطأ مهرجان القاهرة في دورته الماضية إذْ طلبت من جمهورها أن يشتموها سواءً في إطلالاتها أو انتقاد أعمالها الفنية قائلةً: "أتمنى أعمالي تعجبكم وتشتموني وتنتقدوني اعملوا اللي انتوا عاوزينه أنا ما عنديش مشكلة".

ولكن يبدو أن إطلالة حفل الختام أكّدت أنها تعلّمت من خطأها بشكل كبير، وهو ما سيشهد ردود فعل ستكون إيجابية خاصةً أن رانيا يوسف تتميّز بإطلالات جريئة حتى أنه بات من الغريب عليها الظهور بإطلالة أنيقة ومحتشمة.

ويُسدل الستار اليوم الجمعة على الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورة استثنائية أقيمت في الفترة بين 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وشهدت عرض أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة، من بينها 35 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.