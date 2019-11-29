أحمد السقا يوجه رسالة إلى ابنة عامر منيب عبر "إنستغرام"

عبر الفنان أحمد السقا عن إعجابه بأغنية مريم ابنة عامر منيب والتى أهدتها لوالدها فى ذكرى رحيله الثامنة.

ووجه أحمد السقا رسالة لمريم من خلال خاصية القصص المصور عبر حسابه الرسمي على موقع الصور انستغرام كاتباً:"الله أكبر ربنا يحفظ مبروك مريم حبيبتى ربنا يخليكى بابا فخور جدا بيكى و أغنية جميلة".

وكان نشر حسين عبر صفحته على الفيسبوك فيديو من الأغنية التي أعدها مع مريم، لتكون دويتو لها مع والدها وأغنيته "عامل إيه في حياتك".

تغني مريم وكأنها ترد على والدها الذي يسألها ماذا تفعل في حياتها، لتطمئنه عليها وتؤكد أنها مشتاقة له.

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الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أحمد عادل، وقد أعلن أنه سيطرحها بجودة عالية على موقع الفيديوهات YouTube.

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