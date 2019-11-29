مفاوضات مع أحمد السقا ومنى زكي لتقديم مسرحية في موسم الرياض

القاهرة - لايف ستايل
كشفت مصدر مقرب من النجم أحمد السقا أن هناك محاولات لجمع أحمد السقا ومنى زكي وأحمد فهمي وهنا الزاهد لتقديم مسرحية سيتم عرضها ضمن فعاليات “موسم الرياض” المقام حاليًا في المملكة العربية السعودية.
وأكد المصدر أن المفاوضات و صلت إلى مراحلها الأخيرة على أن يتم الإعلان رسميًا عن العمل خلال الأيام المقبلة.
“موسم الرياض”، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي تم إطلاقها على مستوى المملكة في العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.
تجدر الإشارة إلى أن منى زكي وأحمد السقا ينشغلان في الفترة الراهنة بتصوير مشاهد فيلمها المشترك “العنكبوت” في مصر.
ويشارك في بطولة فيلم “العنكبوت” إلى جانب “السقا” و”زكي”، الفنانين ظافر عابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي وزكي فطين عبد الوهاب.
فيلم “العنكبوت” من تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج وليد صبري.
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