إلهام شاهين تكشف موعد تصوير فيلم "حظر تجول"

تدخل إلهام شاهين تصوير أحداث فيلمها الجديد حظر تجول مع المخرج أمير رمسيس بعد أسبوعين بعدما انتهت برفقته من اختيار اللوكيشن الخاص بالتصوير.

وقالت إلهام، إن العمل من المنتظر طرحه للجمهور خلال موسم الصيف المقبل، وهو من بطولتها بجانب أمينة خليل وأحمد مجدي وكامل الباشا وآخرين.

وأضافت شاهين "انتهينا من كل ما يخص العمل من تصاريح وأماكن تصوير وكذلك أبطاله، وهو ما جعل مخرجه يتحدث معي كثيرًا من أجل سرعة الدخول في التصوير لتحمّسه للفكرة".

"حظر تجوال" يدور أحداثه في إطار اجتماعي وهو يوم "حظر التجوال"، وتنفجر حقائق كثيرة في هذا اليوم، عن شكل علاقة الأم التي تجسدها إلهام شاهين بابنتها أمينة خليل، والعلاقة الخاصة بينهما ويصل الأمر إلى المواجهة لبعضهما البعض.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

إلهام شاهين وهالة سرحان تشاركان في العرض الخاص لفيلم ايخ

إلهام شاهين تؤكد أنها ستبدأ في تصوير فيلم "حظر تجول" منتصف تشرين الثاني القادم