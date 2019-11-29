حلا شيحة تحل بدلية لمنى زكي ومي عز الدين في "مش أنا" لتامر حسني

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسني عن تعاقدها مع الفنانة حلا شيحة، ويأتي ذلك بعد اعتذار كل من الفنانة منى زكي ومي عز الدين عن المشاركة في بطولة الفيلم.

ويوجد رغبة لدي تامر حسني في التعاون مع الفنانة منى زكي وأن يجمعهم عمل فني خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها منى زكي لدى الجماهير في الشارع المصري، خاصة أن قام سابقا بعرض فيلم "أهواك" الذي قامت ببطولته الفنانة غادة عادل، ثم جدد تامر الطلب من جديد منذ شهرين عليها ولكن اعتذرت له بسبب رغبتها في تقديم عمل فني خاص بها، وفضلت عن قيامها خلال تلك الفترة بقراءة سيناريو فيلم جديد من بطولتها المطلقة لهذا الأمر اعتذرت لتامر.

وفيلم "مش أنا " من بطولة تامر حسني وماجد الكدواني و حلا شيحة وسوسن بدر وشيرين، ويعلب تامر حسني، شخصية"مريض" وتصاعد الأحداث بمساعدة أصدقائه والطبيبة المعالجة في التخلص من مرضه بعد إكتشافهم المرض.

وينتظر النجم تامر حسني خلال الفترة المقبلة ، طرح فيلم "الفلوس" لتامر حسني، بدور العرض السينمائية خلال موسم إجازة نصف العام.

فيلم"الفلوس" من سيناريو وحوار وقصة محمد عبدالمعطي، إنتاج نيوسينشري، وإخراج سعيد الماروق.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب تامر حسني، كل من زينة، وخالد الصاوي، وعدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو.