شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خالد سليم يتألق ببذلة أنيقة على الريد كاربت فى ختام مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم خالد سليم فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 41 على السجادة الحمراء بإطلالة مميزة ولمسات تمزج بين البساطة الأنيقة والفخامة والرقى حيث ظهر ببذلة فخمة، وخطف أنظار محبيه وجمهوره وكان الأكثر جاذبية بين الحضور بالإضافة أيضا بخفة روحه التى ظهرت من خلال تعامله مع وسائل الإعلام والكاميرات ، فضلا عن الصور المشتركة التى جمعته بالنجمة لقاء الخميسى.



خالد سليم





خالد سليم فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى



خالد سليم ولقاء الخميسى فى ختام مهرجان القاهرة

فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

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الحفل يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.