شكرا لقرائتكم خبر عن بجاكت أحمر ونظارة.. أحمد فهمى يشارك فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ41 حضور النجم أحمد فهمى، الذى غاب عن حفل الافتتاح، وظهرت وقتها زوجته الفنانة هنا الزاهد بمفردها، وارتدى فهمى جاكت أحمر ونظارة، ما جعله يظهر بإطلالة مميزة.

وكان سبق وحضر كل نجمة مسلسل صراع العروش الإنجليزية ناتالي إيمانويل وذلك بصحبة النجم المصري محمد كريم وبسمة وحنان مطاوع وزوجها ورئيس المهرجان محمد حفظي والدكتور خالد عبد الجلبل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات وعبير صبري وزوجها ونهى عادل ومريم حسن وفراس سعيد والإعلامية بوسي شلبي ومفيدة شيحة.

فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

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الحفل يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.