شكرا لقرائتكم خبر عن المثلية الجنسية تقترب من عالم الأطفال بعد مطالبات بإضافتها لفيلم Frozen 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت بعض التقارير الأجنبية، إلى احتمالية اضافة علاقة جنسية مثلية في الجزء الثالث من فيلم الرسوم المتحركة المنتظر Frozen 3 ، بعد مطالبات بإضافتها من أجل تثقيف فئة الأطفال بالعلاقات الجنسية الاخرى في وقت مبكر من اجل التعامل معها فيما بعد.

وبحسب تصريحات للنجمة إيدينا مينزيل صاحبة شخصية "إليسا" الشهيرة في السلسلة العالمية، لبرنامج Refinery29، أكدت أن هناك احتمالية بإضافة مفاجأة كبيرة في الجزء الثالث المنتظر عرضه في عام 2020، وتتمثل في اضافة علاقة جنسية للشخصية الرئيسية لإضافة بعض الرومانسية في الاحداث والتي ستشير اليها الاحداث بأنها الدافع الأساسي لقدرتها على امتلاك السحر.

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وأضافت النجمة الشهيرة أن الجزء الثالث سيكون نقلة جديدة في عالم سينما الأطفال بعد أضافة علاقة جنسية مثلية للشخصية الرئيسية من أجل تهيئة الاطفال على التعامل مع تلك الظاهرة في المستقبل وتثقيفهم بتلك الظاهرة.

وعلى سياق متصل حصد الجزء الأول من الفيلم وقت عرضه عددًا هائلاً من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، جائزة أفضل فيلم "‘نيميشن" وجائزةBest Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة البافتا وAfrican-American Film» و«American Cinema Editors وAnnie Awards.