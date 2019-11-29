شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائى يكرم المخرجة اللبنانية نادين لبكى فى الختام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مهرجان القاهرة السينمائي المخرجة اللبنانية نادين لبكي، التي قالت: "كبرنا علي أفلام فاتن حمامة وكل الشخصيات التي كتبتها وكل أعمالي لما كنت بغمض عنيا كنت بشوف فاتن حمامة أمامي بصوتها الرقيق ".

ووجهت نادين التحية لكل امرأة وكل أم تقف في الصفوف الأمامية بالثورة اللبنانية.

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وكان الفيلم المصري "احكيلي" للمخرجة ماريان خوري، فاز بجائزة الجمهور التي تحمل اسم الناقد الكبير والمدير الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتمنح لأحد أفلام المسابقة الدولية، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية وقالت مخرجة الفيلم "مش مصدقة نفسي جايزة الجنهور لفيلم تسجيلي واضح اني فتحت الجراح".

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي تختتم فعالياتها الليلة، شهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.