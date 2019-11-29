شكرا لقرائتكم خبر عن "نوع خاص من الهدوء" يفوز بجائزة الهرم البرونزى مناصفة مع "الحائط الرابع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فيلم "نوع خاص من الهدوء" إخراج ميكال هوجينور، بجائزة الهرم البرونزي، بالمناصفة، مع الفيلم الصيني "الحائط الرابع" إخراج جانج تشونج، جانج بو.

الجائزة تمنح للمخرج عن أفضل عمل أول أو ثان، ضمن منافسات المسابقة الدولية لـ مهرجان القاهرة السينمائى، وأعلن عن ذلك في حفل ختام الدورة 41 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

"نوع خاص من الهدوء" من إنتاج التشيك، وهولندا، ولاتفيا، ويشهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول فتاة تشيكية تعمل في الخارج بأحد المنازل حيث ترعى طفلًا مقابل إقامتها. لاحقًا تكتشف القواعد الغريبة التي وضعتها الأسرة للتربية وتصبح أمام خيارين: أن تتخلى عن إنسانيتها وتنصاع للقواعد أو ترفضها وتخسر عملها.

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أما فيلم "الحائط الرابع" الذي يشهد المهرجان عرضه الدولي الأول، تدور أحداثه حول "ليولو" التي تعيش في عزلة عن البشر، تقبع داخل منزلها البارد وحاضرها الكئيب، إلى أن يفاجئها صديقها الوحيد "ماها" بمشاعره تجاهها، كما يخبرها بمفاجئة أخرى تجعلهما يخوضا سويًا رحلة شعورية عبر الماضي والحاضر والمستقبل.