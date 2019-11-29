شكرا لقرائتكم خبر عن نادين لبكى بعد تكريمها بالقاهرة السينمائى: تحية من لبنان إلى مصر أم الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت المخرجة اللبنانية نادين لبكى عن سعادتها بتكريمها فى ختام القاهرة السينمائى، موجهة تحية من بيروت الثائرة ست الدنيا إلى مصر أم الدنيا، ورغم أوضاع لبنان أصرت على أن تكون هنا فى القاهرة، مضيفة: فى لبنان تربينا على أفلام فاتن حمامة، ووجهت التحية لكل امرأة في الصفوف الأمامية فى الثورة اللبنانية .

كرم مهرجان القاهرة السينمائي المخرجة اللبنانية نادين لبكي والتي قالت: "كبرنا علي أفلام فاتن حمامة وكل الشخصيات التي كتبتها وكل أعمالي لما كنت بغمض عنيا كنت بشوف فاتن حمامة ـمامي بصوتها الرقيق ".

كان الفيلم المصري "احكيلي" للمخرجة ماريان خوري، فاز بجائزة الجمهور التي تحمل اسم الناقد الكبير والمدير الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتمنح لأحد أفلام المسابقة الدولية، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، المقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية وقالت مخرجة الفيلم "مش مصدقة نفسي جائزة الجهور لفيلم تسجيلي واضح إني فتحت الجراح".

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يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي تختتم فعالياتها الليلة، شهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.