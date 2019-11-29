شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة ثانية للفيلم .. "بيك نعيش" يفوز بأفضل فيلم عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الفيلم الروائي "بيك نعيش" للمخرج مهدي برصاوي، بجائزة أفضل فيلم عربي، وقدرها 15 ألف دولار، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

الجائزة تمنح لمنتج الفيلم، الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي، يتم اختياره في أي من المسابقات الثلاثة، الدولية وآفاق السينما العربية، وأسبوع النقاد الدولي.

وتعد هذه الجائزة هى الثانية للفيلم فى دورة هذا المهرجان بعدما فاز بجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان.

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وقد ضمت لجنة تحكيم الجائزة هذا العام كلا من؛ الممثلة المصرية شيرين رضا، والكاتب الإسباني إدواردو جيلوت - المدير الفني لمهرجان موسترا دي فالنسيا السينمائي الدولي، والمنتجة والموزعة المغربية أسماء أكريميش.

فيلم "بيك نعيش" إنتاج تونسي فرنسي لبناني، وشهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط، وتدور أحداثه حول رحلة "فارس" و"مريم" إلى الجنوب التونسي، والتي تتحول إلى كارثة عندما يتعرض ابنهما الوحيد "عزيز" لطلق ناري عشوائي. إصابته التي تستلزم زراعة كبد تقلب حياة الأسرة رأسًا على عقب، وتكشف عن سر قديم طال إخفائه يكاد يهدد علاقة الزوجين للأبد.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي تختتم فعالياتها الليلة، شهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.