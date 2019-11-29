شكرا لقرائتكم خبر عن ريا أبى راشد تتغزل فى زوجها: وراء كل أم عاملة زوج داعم ومحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشتهر الإعلامية اللبنانية الشهيرة ريا أبي راشد، بعلاقاتها الوطيدة مع نجوم ومشاهير هوليوود، والتي جعلتها في المراكز الاول لأفضل المذيعات في جميع أنحاء العالم، لتواجدها المستمر داخل كواليس تصوير الأفلام العالمية واجراءها حوارات مع عمالقة السينما.

ولأول مرة تتغزل الإعلامية اللبنانية الشهير، في زوجها رجل الأعمال الإيطالي فاليري، بنشر صورة لهما عبر منصات السوشيال ميديا ، لتصفه بالزوج الداعم والمحب دائماً لزوجته، وكتبت قائلة " وراء كل أم عاملة، زوج داعم محب وصبور مثل زوجي".

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وسرعان ما لقي المنشور الذي نشرته الإعلامية صاحبة الـ 42 عاماً، تفاعل كبير من قبل متابعيها

وتزوجت الإعلامية ريا أبي راشد عام 2011، من رجل الأعمال الإيطالي فاليريو، ورزقت بطفلتها الأولى عام 2016، واختارت لها اسم، لولا.