فن ومشاهير

فرانسيس كابريل يعلن عن جولته الغنائية فى صيف 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المغني الفرنسي فرانسيس كابريل عن استعداده لعمل جوله غنائية ضخمة ستكون بمثابة مفاجأة للكثير من محبيه وعشاقه من مختلف الأعمار .

 

ومن المقرر أن تكون جولة فرانسيس كابريل في صيف 2020 ، و من أبرزها التي سيحييها النجم الابلغ من العمر ( 66 عام ) ضمن فعاليات " Festival de Nîmes " يوم السبت 4 يوليو المقبل ، كذلك ينتظر الملايين حفله الذي سيقيمها ضمن فعاليات " FESTIVAL PAUSE GUITARE " في 12 يوليو المقبل ، ايضا حفل آخر بفعاليات " Les Nuits de Fourvière " يومي الخميس 16 والجمعة 17 يوليو المقبل .

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يذكر أن فرانسيس كابريل قدم عدد هائل من الاعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها : " c'est écrit " و " encore et encore " و " je pense encore à toi " ، و غيرهم .

 


فرانسيس كابريل

 

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