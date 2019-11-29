شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يبدأ العد التنازلي لعرض فيلمه القادم Jumanji 2 .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم العالمي داوين جونسون الشهير بـ "ذا روك"، العد التنازلي لفيلمه المنتظر Jumanji 2، المقرر له يوم 13 ديسمبر المقبل الموافق لأعياد الكريسماس.

وفي تيزر جديد عرضه ذا روك منذ لحظات نجح من خلاله في جذب انتباه جمهوره بشكل كبير للفيلم المنتظر عرضه بعد أسبوعان.

وفي تقارير أجنبية، يتطلع القائمون على فيلم Jumanji 2، لحصد 40 مليون دولار في الافتتاحية الأولى للفيلم داخل أمريكا الشمالية، والتي ستتزامن مع أعياد الكريسماس، للسير على نفس أرقام ايرادات الجزء الأول الذي حقق 36 مليون دولار في افتتاحيته الأولي محلياً.

ودارت أحداث الجزء الأول فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدى للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.

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الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول 90 مليون دولار، تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك.