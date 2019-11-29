صور.. رسائل العشاق على مسرح ميامي

إن للعشاق رسائل خفية ليست بمكتوبة أو مقروءة، ولكن رسائل لا يستقبلها إلا كل باحث عن الفطرة الإنسانية، متوحدا مع حب الإله، وهذا ما تجده مطروحا فى العمل المسرحي الدرامى "رسائل العشاق" الذى افتتحه البيت الفنى للمسرح، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك أمس الخميس على مسرح ميامى.

بحضور المخرج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، والفنان إيهاب فهمى مدير عام فرقة المسرح الكوميدى المنتجة للعرض، والفنان أشرف طلبة مدير عام فرقة

المسرح القومي، وكوكبة من الفنانين والنقاد ورجال الصحافة والإعلام.

"رسائل العشاق" عرض غنائى مدعوما بباقة من الرقصات الإيقاعية التى تمثل دورا مهما ورئيسياً فى التعبير عن المعنى والهدف من القصة، ويناقش قضية ليست ببعيدة عن مجتمعنا الحالى بل هى ركن رئيسى من قضايا المجتمع، فهى تتعمق فى قضايا العلاقات الإنسانية بسلبياتها وإيجابياتها من خلال طرح قضية العشق التى تناولها مولانا جلال الدين

الرومي بأنه عشق الروح وليس الجسد أو الكيان المادى للكائن، وهذا ما يجعلنا نتحمل بعضا البعض ونتغاضى عن عيوبا ليست بحقيقية.

فالعمل يطرح قضايا من المشاكل الحالية للشباب، وطريقة تناولهم العلاقات الإنسانية معتقدين أنها حب ولكن بدمج ماهو ماضى لما هو حاضر، نجد أن الفكرة ليست بحقيقية فى الزمن الحالي، ويتخلل العمل أشعار جلال الدين الرومي ومجموعة من الغناء الصوفى لعلى الهلباوي، وبعض الاسكتشات الراقصة ومشاهد من الكوميديا السوداء.

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العرض بطولة النجم مفيد عاشور ونخبة من المبدعين الشباب، كوريوغراف مناضل عنتر، توزيع موسيقى محمد الكاشف، ديكور هبة عبد الحميد، غناء وألحان على الهلباوى، تأليف وإخراج محمد إبراهيم.