تنوية خاص للفيلم المصري "فخ" من لجنة تحكيم سينما الغد

حصل الفيلم المصري القصير "فخ" للمخرجة ندى رياض، على تنوية خاص من لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، المقام حاليا بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.
الفيلم الذي شهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسطوشمال أفريقيا، تدور أحداثه حول حبيبان يلتقيان في إحدى المناطق القريبة من البحر ليمارسا الحب، بعيدًا عن الأعين المتربصة، لكن الاختبار الحقيقي للعلاقة بينهما يأتي عندما تقرر الفتاة أنها لاتريد الاستمرار.
شارك في عضوية لجنة تحكيم مسابقةسينما الغد الدولية للأفلام القصيرة، المنتج والموزع البرتغالي نونو رودريجز، والممثلة المصرية حنان مطاوع، والهولندية ناتالي ميروب مسؤولة ترويج السينما الهولندية والثقافة السينمائية في جميع أنحاء العالم بمؤسسة SEE NL.
يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي تختتم فعالياتها الليلة، شهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.
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