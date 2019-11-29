تراند اليوم : كلمة نادين لبكي في ختام المهرجان: كنت بشوف في أعمالي سيدة الشاشة العربية “فاتن حمامة”

قالت المخرجة اللبنانية نادين لبكي خلال تسلمها تكريمها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الــ ٤١ “تحية من بيروت ست الدنيا التي تثور، الى مصر ام الدنيا ام الابداع”.

واضافت :” ورغم ما يمر به لبنان من ثورات الا انني حرصت على الحضور لان هذه الجائزة عزيزة على قليي لان في اعمالي كنت ابحث عن الادوار النسائية وكنت اجدها في ملامح السيدة فاتن حمامة التي جسدت كل النساء.

نادين لبكي مخرجه لبنانيه تبلغ من العمر ٤١ عاما . ودرست الإعلام بجامعة القديس يوسف في بيروت وحصل مشروع التخرج الخاص بها على جائزة في باريس عام 1998.

اتجهت إلى إخراج الإعلانات والفيديو كليب حيث تعد من أشهر مخرجات الفيديو كليب العربيات، شاركت في بداية التسعينيات في مسابقةٍ للمواهب تحت اسم “استوديو الفن” لسيمون أسمر وشاركت في مسابقة الإخراج قدمت خلالها فيديو كليب لمطربةٍ اسمها كارلا تحت اسم “حبيبي يا”.

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من أبرز الكليبات التي قدمتها كليب اخاصمك اه لنانسي عجرم ثم دخلت مجال التمثيل في عدد من الاعمال اسمها سكر بنات ورصاصه طايشه.

شاركت لاول مرة بمهرجان كان السينمائي من خلال عرض فيلمها (وهلأ لوين؟ )في فئة “Un Certain Regard” نظرة خاصة عام 2011، والذي قامت ببطولته وإخراجه.

كانت المفاجأه الكبرى حين تم اختيار فيلمها كفر ناحوم للمنافسة على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي لسنة 2018،كما أعلن في 22 يناير 2019 عن ترشيح الفيلم لنيل جائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي لعام 2019.