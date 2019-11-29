تراند اليوم : تكريم المصور العالمي فيتوريو ستورارو في حفل ختام القاهرة

كرم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال٤١ المصور السينمائي العالمي فيتوريو ستورار في حفل الختام ، الذي حصد ٣ جوائز اوسكار و٥٠ جائزة دولية.

وقال فيتوريو ستورارو خلال كلمته انه رغم قيامه بالتدريس وحضور جلسات نقاشية كثيرا الا انه ما زال يتعلم ولديه فضول للتعلم من التجربة السينمائية المصرية التي تتميز باذكاء.

فيتوريو ستورارو الذي ولد في روما عام 1940، تعاون خلال مشواره الفني، مع عدد من أبرز المخرجين منهم؛ وودى آلان، وبرناردو برتولوتشي، وفرانسيس كوبولا، وارن بيتى، وكارلوس ساورا، وفاز بأكثر من 50 جائزة دوليه، من بينها ثلاثة جوائز أوسكار، عن فيلم “القيامة الآن” عام 1979 ، وفيلم “الحُمر” عام 1982، وفيلم “الامبراطور الأخير” عام 1988، كما حصل ” ستورارو” على جائزة البافيتا لاحسن مصور سينمائى من الاكاديمية البريطانية للأفلام عن فيلم “السماء الواقية” عام 1991، وجائزة إيمي برايم تايم عن فيلم Dune عام 2001، وجائزة Technical Grand Prize من مهرجان كان عن فيلم تانجو عام 1998، وجائزة التميز من مهرجان لوكارنو والجائزة الفخرية من مهرجان IBAFF، كما فاز بكثير من الجوائز عن مجمل أعماله.

وإلى جانب الجوائز التي فاز بها فيتوريو ستورارو ترشح لأكثر من 36 جائزة أخرى، من بينها الأوسكار أيضا.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي تختتم فعالياتها الليلة، شهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.