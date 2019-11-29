بالصور: فنانات بدون أزواجهن على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي

تألقت نجمات السينما مساء الأربعاء، على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وكان اللافت هذا العام غاب العديد من أشهر ثنائيات الفن المصري، وظهور النجمات وحيدات من دون أزواجهن على الريد كاربت.

الفنانة هنا الزاهد التي سافرت وحدها دبي قبل ايام، لانشغال زوجها أحمد فهمي مشغول بتصوير المشاهد الأخيرة من فيلم "العارف"، ظهرت بمفردها على الريد كاربت.

أما الممثلة آيتن عامر التي اعتادت الظهور برفقة زوجها مدير التصوير محمود عز العرب، ظهرت بمفردها بعدما غاب زوجها عن حفل الافتتاح.

كذلك الفنانة مي عمر حرصت هي الأخرى على المشاركة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وحضرت بمفردها بعد غياب زوجها المخرج محمد سامي عن المشاركة لانشغاله باستكمال تحضيرات مسلسل "البرنس".

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أما الفنانة لقاء الخميسي فحضرت أيضاً من دون زوجها محمد عبد المنعم، كذلك فعلت الفنانة هبة مجدي التي ظهرت بدون زوجها المطرب محمد محسن برغم أن الحفل أقيم داخل بيته الكبير "دار الأوبرا المصرية".

وشاركت كذلك الفنانة داليا البحيري في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدون زوجها.

أما الفنانة يسرا التي توقع الجمهور حضور زوجها خالد سليم معها على غرار حضوره في مهرجان الجونة، حضرت وحيدة.