بالصور تامر حسني يفتح أبواب الشهرة لجمهوره!

قرر الفنان تامر حسني إجراء مسابقة لاكتشاف المواهب، وإختيار ممثلين لمشاركته في بطولة فيلمه الجديد "مش أنا"، إذا ستتولى التحكيم سارة وفيق مخرجة الفيلم.



قد أعلن الفنان تامر حسنه عن حاجته لممثلين، للمشاركة في فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا" من إنتاج شقيقه حسام، من خلال نشر مقطع فيديو على حسابه في الانستقرام من فيلمه الشهير "نور عيني".

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وعلق تامر حسني على الفيديو، قائلًا: ‏‏مساء الهنا على أحلى ناس، باختصار أنا هعمل casting على صفحتي، هشجع الشباب من خلال فرصة تمثيل ‏في مشهد مهم في فيلمي الجديد محتاج شاب وفتاة، هنزل 3 مشاهد من أفلامي السابقة اللي عايز يشارك يختار ‏مشهد منهم يمثله ويصوره بكاميرا عادية أو موبايل وأكيد أصحابه هيساعدوه". ‏

وتابع: وسواء ولد أو البنت هيمثل دوري في المشاهد، ويرفع الفيديو على Instagram مع هاشتاج ‏‏#مش_أنا، معاكم من النهاردة لحد 10 أيام والمشاهد هتتعرض على مخرجة الفيلم الأستاذة سارة وفيق، وهي ‏اللي هتختار". ‏

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يذكر أن تامر كشف بالأمس عن تعاونه الأول مع شقيقه حسام حسني بعد سنوات من الرفض، مؤكدا توقيعه والنجمة حلا شيحا عقد بطولة فيلم "مش أنا" المقرر عرضه ضمن منافسات موسم عيد الفطر 2020 وقال تعليقا على الصور: الصورة دي والفرحة اللي في ضحكة حسام اخويا لازم اكلمكوا عنها، دا حسام اخويا الكبير كان نفسه يدخل عالم الإنتاج الفني من ٥ سنين و ينتجلي وانا الحقيقة كنت دايماً برفض و كان بيزعل مني بس كنت دايماً بشرحله انه لازم يدرس السوق الأول و ميعتمدش عليا و يفهم و يذاكر كتير اوي مش عشان ينتج لاااااا عشان يكون منتج شاطر و فعلاً عمل كدا و استوعب كلامي و بدأ يتفرج و يتابع كل اللي بيحصل من اول فيلم اهواك و تصبح على خير لحد ما شارك بجزء بسيط في انتاج فيلم البدله و اشرف على انتاج البومي عيش بشوقك و انتوا اكيد شايفين العملين طلعوا ازاي للناس وازاي نجحوا والحمد لله كل عمل فيهم في السنه دي حقق نجاح كبير جداً".

تابع قائلًا: "انا في الصورة دي كنت قاعد بمضي عقد اول فيلم انتاجه و وكان بيقولي (طلعت عيني عشان القعدة دي ) و انا كنت بقوله إوعى تزعل مني انا كنت بعلمك تكون قد المسؤولية لوحدك و دلوقتي بأمانه انت قدها و انا اللي فخور انك بتنتجلي عشان شايفك بجد شخص بقى شاطر جداً و مجتهد و بتفكر صح و شركتك دلوقتي فيها اقوى الأفراد من كل الجوانب و انا فخور بيهم كلهم فعلاً ،الف مبروك يا حبيبي يا اخويا الكبير ياللي ياما علمتني حجات جميله وانا صغير النهارده بردهالك من قلبي و بدعيلك ربنا يكرمك و يكرمنا جميعاً و يكرم كل مجتهد و تكمل مشوارك و تنتج ليا و لغيري".



